“New York Post”: ABŞ-nin silah ehtiyatları tükənmək üzrədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-nin Kato İnstitutunun (Cato Institute) aparıcı əməkdaşı Ketrin Tampson bu qəzetə müsahibəsində vurğulayıb ki, İranla müharibənin davam edəcəyi təqdirdə Birləşmiş Ştatların kifayət qədər raket ehtiyatı və hava hücumundan müdafiə sistemləri olmayacaq və bu, Vaşinqtonun hərbi imkanlarını zəiflədib.
Bu ekspert New York Post qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Birləşmiş Ştatların İranla uzunmüddətli və tammiqyaslı müharibəni davam etdirmək üçün, ehtimal ki, kifayət qədər silah-sursatı yoxdur.
O qeyd edib ki, ABŞ-nin belə bir hərbi kampaniyada iştirak etmək qabiliyyəti ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri və uzaqmənzilli raket ehtiyatlarının azalması nəticəsində zəifləyib.
O, əlavə edib: Əsas amil zamandır. Əgər bu vəziyyət bir neçə həftə davam etsə və daha sonra atəşkəs əldə olunsa, bu, yaxşı ola bilər. Lakin düşünmürəm ki, hücumlar daha bir və ya iki il davam edərsə, sursat ehtiyatlarımız yaxşı vəziyyətdə olacaq.
Tampson daha sonra izah edib ki, şənbə günü Tehranın hücumu, nəticəsində iki amerikalı əsgərin həlak olması, ABŞ-nin regionda yerləşən təxminən 50 min hərbçisini qorumaqda üzləşdiyi logistik çətinlikləri göstərir.
Kato İnstitutunun aparıcı əməkdaşı etiraf edib: Bu hücumlar göstərir ki, Yaxın Şərqdəki genişmiqyaslı hərbi mövcudluğumuz getdikcə daha çox bir məsuliyyətə çevrilir və bu, həmin hərbi mövcudluğu qorumaq üçün istifadə etdiyimiz ehtiyatlara təsirini sübut edir. Çünki cavab hücumları hələ də narahatedici sürətlə davam edir.
New York Post qeyd edir: Analitiklər aylardır İranla müharibənin davam etməsi və Ukraynaya göstərilən hərbi yardımlar nəticəsində ABŞ-nin raket və raket əleyhinə sistem ehtiyatlarının tükənəcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər.
ABŞ-nin Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin (CSIS) hesabatına əsasən, Vaşinqton İranla müharibənin yenidən alovlanmasından əvvəl İrana qarşı 3 mindən çox “Tomahawk”, “Patriot” və uzaqmənzilli JASSM qanadlı raketindən istifadə etmişdi.
Bu hesabata əsasən, ABŞ həmçinin İranla qarşıdurmada THAAD sistemi də daxil olmaqla yüzlərlə müasir silah vasitəsini itirib və ehtimal olunur ki, mövcud ehtiyatlarını ən azı cari onilliyin sonunadək bərpa edə bilməyəcək.
Tampson müsahibəsinin digər hissəsində qeyd edib ki, İranla müharibədə indiyədək istifadə olunan ABŞ raketlərinin böyük hissəsi hücumların ilk altı günü ərzində buraxılıb. Xüsusilə ona görə ki, Tramp ilk günlərdə İranın hərbi imkanlarını zəiflədəcəyinə və qalan ehtiyatların İranın tam məhv edilməsinə qədər kifayət edəcəyinə əmin idi.
Bu hərbi ekspert etiraf edib ki, mövcud vəziyyət Tehranın hələ də əhəmiyyətli raket və pilotsuz uçuş aparatı potensialına malik olduğunu göstərir və İranın son günlər həyata keçirdiyi hücumlar bunun bariz sübutudur.
Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin hesabatında, həmçinin ABŞ ordusunun Tayvan məsələsi ilə bağlı Çinlə mümkün genişmiqyaslı müharibə baş verəcəyi təqdirdə üzləşə biləcəyi zəifliklərə də diqqət çəkilib.
Mövzu ilə tanış olan bir ABŞ rəsmisi bildirib: Bu zəifliklər artıq indi də mövcud ola bilər.
O, əlavə edib: Bizim kifayət qədər sursatımız yoxdur və düşünmürəm ki, Ağ Ev bunun fərqindədir.
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