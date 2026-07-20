Ateistlərin göynədiyi yer Elm və İslam: İranın Biologiya və Kimya Olimpiadası komandaları 8 dünya medalı qazanıblar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran Milli Biologiya Olimpiadası komandası, 12-19 iyul 2026 tarixlərində Litvanın Vilnüs şəhərində keçirilən 37-ci Beynəlxalq Biologiya Olimpiadasında (IBO 2026) 3 qızıl medal və 1 gümüş medal qazandı.
İran Milli Kimya Olimpiadası komandası həmçinin 10-19 iyul 2026-cı il tarixlərində, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində keçirilən 58-ci Beynəlxalq Kimya Olimpiadasında (IChO 2026) parlaq çıxış etdi. Komanda dünyanın 90 ölkəsindən 350-dən çox tələbənin iştirak etdiyi olimpiadada 3 gümüş və bir bürünc medal qazandı.
Dünyanın onlarla ölkəsindən yüzlərlə istedadlı tələbə ilə yarışda qazanılan bu uğurlar İran alimlərinin elmi qabiliyyətinin, istedadının və səylərinin təzahürü və ölkənin elmi ictimaiyyətinin dəstəyinin bəhrəsidir.
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