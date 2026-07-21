Qumda Həzrəti Rüqəyyənin (ə) ən böyük ziyafəti - Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrəti Əbu Abdullah Əl-Hüseynin (əleyhi səlam) üç yaşlı körpəsinin şəhadətinin ildönümündə, Qumda Həzrəti Rüqəyyənin (əleyha səlam) adına ən böyük ziyafəti keçirildi. Qeyd edək ki, Hz Rüqəyyə (əleyha səlam) xanıma keçirilən əza mərasimi İranın daxilində olduğu kimi ölkədən xaricdə müxtəlif ölkələrdə də, 3-7 yaş arası qızların iştirakı ilə qeyd edilir.
21 iyul 2026 - 22:54
Xəbər kodu: 1843273
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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