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ABŞ-daki yəhudipərəst lobbi “AIPAC” İsrailə hərbi yardıma qarşı çıxan Demokratlara qarşı cəza tədbirləri görür

19 iyul 2026 - 15:49
Xəbər kodu: 1842214
Source: IRNA
ABŞ-daki yəhudipərəst lobbi “AIPAC” İsrailə hərbi yardıma qarşı çıxan Demokratlara qarşı cəza tədbirləri görür

ABŞ-dəki güclü israilpərəst lobbi (AIPAC) görünməmiş bir addım ataraq, Vaşinqtonun Təl-Əvivə milyardlarla dollarlıq hərbi yardımının azaldılmasına səs verən 20-dən çox Demokrat nümayəndə üçün vəsait toplamağı dayandırdı.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Amerika media orqanı The Hill-in məlumatına görə, Amerika İsrail İctimaiyyətlə Əlaqələr Komitəsi (AIPAC) Nümayəndələr Palatasında ABŞ-ınr İsrailə 3,3 milyard dollarlıq hərbi yardımının azaldılması planını dəstəkləyən ondan çox Demokrat nümayəndə üçün vəsait toplamağı dayandırdı.

Bu qərar, 100-dən çox Demokrat nümayəndənin 2027-ci il büdcəsinin bir hissəsinin İsrailə hərbi dəstək üçün istifadəsini məhdudlaşdıracaq düzəlişi dəstəkləməsindən sonra verildi. Plan 314 nümayəndənin səsverməsi ilə uğursuz olsa da, Demokratların buna geniş dəstəyi (104 lehinə səs) İsrailə şərtsiz yardımın davam etdirilməsinə qarşı artan müxalifətin əlaməti kimi qəbul edilir.

Hesabata görə, AIPAC, plana qarşı çıxan Demokratlara ianələrə icazə verərkən, düzəlişin lehinə səs verən nümayəndələrin, o cümlədən Nensi Pelosi, Ketrin Klark və Ceyk Oçinklasın ianə portalına girişini dayandırıb.

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