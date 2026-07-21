Video | Yəmən xalqı Səudiyyə rejiminə qarşı tətbiq olunan dəniz blokadasını dəstəkləmək üçün mitinq keçirib
21 iyul 2026 - 23:03
Xəbər kodu: 1843275
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən paytaxtında minlərlə insan Ənsar Allah hərəkatının Səudiyyə Ərəbistanına qarşı dəniz blokadası tətbiq etmək qərarına dəstəklərini bildirmək üçün mitinq keçiriblər. Mitinqdə iştirakçılar Ənsar Allah hərəkatının Səudiyyə Ərəbistanına təzyiqi artırmaq addımını dəstəkləyən şüarlar səsləndiriblər. Yəmənin Ənsar Allah hərəkatı bazar ertəsi günü Səudiyyə Ərəbistanının dəniz blokadasının rəsmi və dərhal tətbiq olunduğunu elan edib.
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