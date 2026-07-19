SEPAH: İordaniyadakı ABŞ qırıcı təyyarələrinin anqarlarını raket və PUA-lar ilə məhv etdik, ABŞ canlı təlafat verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsi 29 nömrəli açıqlamada bu səhər "Ya Əbul-Fəzl əl-Abbas (ə)" kod adlı "Nəsr 2" əməliyyatının iyirminci dalğasında, "düşmən Amerikanın dünən gecəki şər addımları" kimi təsvir edilənə cavab olaraq, İİKK-nın Aerokosmik Qüvvələrinin qırıcılarının İordaniyanın Əl-Əzrəq şəhərindəki ABŞ bazasındakı qırıcı təyyarələrin anqarlarını və böyük dayanacaq yerini eyni vaxtda raket və PUA-larla hədəfə aldı.
Bu əməliyyat zamanı ən azı iki Amerika qırıcı təyyarəsi və üç Amerika təyyarəsi tamamilə məhv edilib, bir sıra digər təyyarələr isə ağır ziyan görüb.
Bəyanatın sonunda həmçinin İordaniya xalqına və silahlı qüvvələrinə müraciət edərək onları ölkə ərazisində Amerika hərbçilərinin mövcudluğuna qarşı tədbir görməyə çağırıb.
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