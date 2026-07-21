Çak Şumer: Tramp, şübhəsiz ki, Amerika tarixinin ən korrupsioner prezidentidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Senat Demokratları hesabatlarında Donald Trampın və ailəsinin ikinci müddətinin əvvəlindən bəri milyardlarla dollarlıq maliyyə qazancı əldə etmək üçün vəzifələrindən sui-istifadə etdiyini açıqladılar.
Senat Demokratlarının lideri Çak Şumer açıqlamasında "Tramp, şübhəsiz ki, Amerika tarixinin ən korrupsioner prezidentidir" deyə vurğulayaraq əlavə etdi: "O, ölkənin ən yüksək vəzifəsindən Amerikanın xeyrinə deyil, öz bank hesabını doldurmaq üçün istifadə edərək Amerika xalqına xəyanət edib".
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