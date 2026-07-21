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İİKK Bəhreyndə Amazon məlumat infrastrukturunun və İordaniyada ABŞ radar sisteminin və F15 qırıcısını məhv etdi

21 iyul 2026 - 19:44
Xəbər kodu: 1843250
Source: IRNA
İİKK Bəhreyndə Amazon məlumat infrastrukturunun və İordaniyada ABŞ radar sisteminin və F15 qırıcısını məhv etdi

İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu iki ayrı açıqlamada "Nəsr 2" əməliyyatının 24-cü dalğasının davam etdiyini elan etdi və ABŞ ordusunun son təcavüzü kimi təsvir edilən hadisəyə cavab olaraq, Bəhreyndə Amerikanın Amazon şirkətinin mərkəzi məlumat infrastrukturunun, eləcə də İordaniyada raketdən müdafiə radar sisteminin və F-15 qırıcı təyyarəsinin hədəfə alındığını və məhv edildiyini bildirdi.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çərşənbə axşamı, 21 iyul tarixində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu 38 və 39 nömrəli açıqlamalarda "Nəsr 2" əməliyyatının 24-cü dalğasının davam etdirilməsinin yeni təfərrüatlarını dərc etdi.

Dünən Darxoin şəhərində tikilməkdə olan mülki obyektlərə qarşı ABŞ ordusunun təcavüzü kimi təsvir edilən hadisəyə cavab olaraq, İİKK-nın Aerokosmik Qüvvələri Bəhreyndə Amerika şirkətinin Amazon mərkəzi məlumat infrastrukturunu bir neçə qanadlı raketlə hədəfə alaraq məhv etdi.

İİKK açıqlamasında həmçinin ərazinin radarlar və müdafiə sistemlərindən təmizlənməsi əməliyyatının davamında, daha geniş raket və dron hücumlarına yol açmaq məqsədilə İordaniyadakı ABŞ bazasındakı raketdən müdafiə radar sisteminin məhv edildiyini və bazanın sığınacağının içərisində bir F-15 qırıcı təyyarəsinin məhv edildiyini açıqladı.

Açıqlamada ABŞ ordusunun daha çox itki verməməsi üçün ərazini tərk etməli olduğu vurğulandı. İİKK həmçinin bu əməliyyatla bağlı əlavə hesabatın daha sonra dərc olunacağını da açıqladı.

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