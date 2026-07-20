Ərəb analitiki: İranın ABŞ təcavüzünə cavabı ildırım sürətində idi / Tramp son dərəcə narahatdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ətvan Rəy əl-Yəvm qəzetində dərc olunmuş məqaləsində İranla ABŞ arasındakı inkişaflara toxunaraq yazıb: İlk gündən ABŞ hərbi rəhbərliyi Trampın Hörmüz boğazını və beynəlxalq gəmiçiliyi nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə İrana qarşı təcavüz etmək qərarına açıq şəkildə qarşı çıxdığını bildirdi və Pentaqonun yeni müharibə doktrinasına tam riayət etməyin vacibliyini vurğuladı; bu doktrina hərbi münaqişədən mümkün qədər qaçınmaq və ya onu qısa və sürətli saxlamaq, məhdud insan itkisi və tələfatla məhdudlaşdırmaq zəruriliyini vurğulayır.
O bildirib: Bir çox yüksək rütbəli ABŞ hərbi komandiri Trampın laqeydliyinə və İsrailin yalanlarına və təbliğat kampaniyalarına təslim olmasına qarşı olduqlarını bildirdilər. Buna qarşı çıxanların sayı həm orduda, həm də hərbi kəşfiyyatda 25 generalı keçdi.
Analitik yazıb: Trampın Pakistan vasitəçiləri vasitəsilə İran tərəfi ilə əldə edilən anlaşma memorandumunu pozub hərbi seçimə qayıtmasından və 60 günlük atəşkəsi faktiki olaraq bitirməsindən 10 gün sonra ilkin sahə nəticələri ABŞ ordusunun gözləri açıq şəkildə böyük və güclü İran tələsinə düşdüyünün sübutudur ki, bunun ən vacib xüsusiyyəti uzunmüddətli regional məhv müharibəsidir.
Ətvan vurğulayıb: İki göstərici ABŞ ordusunun bu müharibədə qalib gəlmədiyini təsdiqləyir; birincisi, ABŞ Hərbi Nazirliyi son 10 günlük döyüşdə Fars körfəzində və Yaxın Şərqdə yaralanan ABŞ hərbi qulluqçularının sayının 427-yə çatdığını açıqlayıb.
İkincisi: Müharibənin idarə olunmasına cavabdeh olan İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu, ABŞ-nin rəhbərliyi altında qeyri-rəsmi cənub keçidi vasitəsilə Hörmüz boğazında yerləşdirilmiş dəniz minalarına dəyən iki neft tankerinin məhv edildiyini açıqlayıb. İİKK-nın silahlı qüvvələri və qayıqları İranın icazəsi olmadan keçidə girməyə çalışan dörd digər tankeri də ələ keçirib.
O bildirib: "ABŞ ordusunun körpülər, elektrik stansiyaları və dəmir yolları kimi İranın mülki infrastrukturunu, xüsusən də ölkənin cənub şəhərlərində və adalarında bombalaması və bəzilərinin tamamilə istifadəyə yararsız hala düşməsi doğrudur, lakin İranın cavabının sürətli olması, Fars körfəzinin qərb sahilindəki ABŞ bazalarının əksəriyyətini məhv etməsi, onların elektrik və duzsuzlaşdırma zavodlarını bombalaması və Qətərdəki Əl-Udeyd bazasına İordaniyanı, Küveytdəki başqa bir ABŞ bazasını, Bəhreyndə ABŞ Beşinci Donanmasının qərargahını və İordaniyada və İraqın Kürdüstan bölgəsində ABŞ döyüş təyyarələrinin anqarlarını və hərbi kəşfiyyat obyektlərini əlavə etməklə hədəfə alınan hərbi obyektlərin əhatə dairəsini genişləndirməsi də doğrudur."
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