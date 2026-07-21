SEPAH İordaniyanın əl-Rukban bölgəsində bir sıra ABŞ terrorçu ordusu qüvvələrini cəhənnəmə vasil etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu çərşənbə axşamı, 40 nömrəli açıqlamasında elan etdi: İslami İranının bəsirətli və həmişə meydanda olan xalqı, İslam döyüşçülərinin düşmən Amerikaya qarşı cəza əməliyyatı uğurla davam edir və "Nəsr 2" əməliyyatının 24-cü dalğasının davamında İİKK-nın aerokosmik döyüşçüləri ABŞ terrorçu və uşaq qatili ordu qüvvələrinin İordaniyanın əl-Rukban bölgəsində yerləşdiyi kompleksə hücum edərək onlardan bir neçəsini öldürdü.
Bəyanatın davamında bildirilib: Özü də müharibə cinayətkarı olan ABŞ Hərbi Naziri bu ölüləri qəhrəman kimi təqdim edib və onların sayı real rəqəmdən daha azdır.
İİKK bəyanatında vurğuladı: "Düşmənlər bilməlidirlər ki, heç bir millətin lüğətində günahsız uşaqları öldürmək üçün qabaqcıl silahlardan istifadə edən qorxaq əsgərlər qəhrəman adlandırılmır."
Bəyanatın davamında bildirlir: "Dünyanın azadlıqsevər xalqı tezliklə bu müharibə cinayətkarlarını ədalət mühakiməsinə verəcək."
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