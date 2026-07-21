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Rusiya: ABŞ və İran arasındakı fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə hazırıq

21 iyul 2026 - 19:17
Xəbər kodu: 1843237
Source: IRNA
Rusiya: ABŞ və İran arasındakı fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə hazırıq

Aleksandr Alimov Rusiyanın “İzvestiya” qəzetinə müsahibəsində: Moskva ABŞ ilə İran arasındakı, eləcə də Tehranla ərəb ölkələri arasındakı fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə yardım göstərməyə hazırdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini bildirib: Moskva ABŞ ilə İran arasındakı, eləcə də Tehranla ərəb ölkələri arasındakı fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə yardım göstərməyə hazırdır.

Aleksandr Alimov Rusiyanın “İzvestiya” qəzetinə müsahibəsində əlavə edib:

Biz ərəb ölkələri ilə İran arasında dialoq üçün bir platforma yaradılmasına kömək etməkdən məmnun olarıq, lakin özümüzü onlara qəbul etdirmək niyyətində deyilik.

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