Rusiya: ABŞ və İran arasındakı fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə kömək etməyə hazırıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini bildirib: Moskva ABŞ ilə İran arasındakı, eləcə də Tehranla ərəb ölkələri arasındakı fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə yardım göstərməyə hazırdır.
Aleksandr Alimov Rusiyanın “İzvestiya” qəzetinə müsahibəsində əlavə edib:
Biz ərəb ölkələri ilə İran arasında dialoq üçün bir platforma yaradılmasına kömək etməkdən məmnun olarıq, lakin özümüzü onlara qəbul etdirmək niyyətində deyilik.
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