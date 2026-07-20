Pezeşkian: Ölkənin və xalqın mənafelərinin müdafiəsində canımız bahasına dayanmışıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məsud Pezeşkian bu gün səhər Ali Məhkəmə Şurasının iclasında şəhid liderin və son məcburi müharibədə həlak olmuş bütün yüksək məqamlı şəhidlərin xatirəsini yad edərək bildirib:
“Bu əziz insanların itirilməsi cəmiyyət və ölkə üçün böyük bir itki oldu və şübhəsiz ki, onların yoxluğu hamımızın üzərinə ağır məsuliyyət qoyub. Biz bütün gücümüzlə onların İslam İranının izzəti, müstəqilliyi və inkişafı naminə müəyyən etdikləri yolu, idealları və məqsədləri davam etdirməli, onların həyata keçirilməsi istiqamətində heç bir səhlənkarlığa yol verməməliyik.”
Pezeşkian xalqın dolanışıq problemlərinin həllini və həssas təbəqələrin dəstəklənməsini dini və idarəçilik baxımından ən mühüm vəzifələrdən biri hesab edib.
Pezeşkian ölkədəki mürəkkəb vəziyyətə toxunaraq, xarici təhdidlərlə eyni vaxtda mübarizə aparmağın və daxili problemlərin həllinin qaçılmaz zərurət olduğunu bildirib:
“Bu xalqın düşmənləri bütün imkanları ilə müxtəlif yollar vasitəsilə bizim inkişaf və irəliləyiş yollarımızı bağlamağa, İran İslam Respublikasının izzət, qüdrət və qürurla öz yolunu davam etdirməsinə mane olmağa çalışırlar. Onlar bu bölgədə müstəqil, qüdrətli və uğurlu bir ölkənin formalaşmasını istəmirlər. Buna görə də biz həm düşmənlərin planları ilə mübarizə aparmalı, həm də eyni zamanda daxili problemlərimizi həll etməliyik. Bu mürəkkəbliklərin idarə olunması, şübhəsiz ki, asan iş deyil.”
Pezeşkian danışıqlar prosesində milli hüquq və maraqların tam qorunmasının vacibliyini vurğulayaraq, ölkənin prinsiplərindən və dəyərlərindən geri çəkilmənin istənilən formasını rədd edib və bildirib:
“Reallıq budur ki, həmin 14 bənddən ibarət anlaşmanın heç bir bəndində öz hüquqlarımızdan, prinsiplərimizdən, milli maraqlarımızdan, inqilab dəyərlərimizdən və etiqadlarımızdan geri çəkilməmişik. Ölkənin maraqlarına zidd heç bir güzəşt verilməyib. Əksinə, razılaşmanın müddəalarının diqqətlə araşdırılması göstərir ki, əldə olunan nəticələrin böyük hissəsi İran İslam Respublikasının xeyrinə olub və faktiki olaraq ABŞ tərəfi üçün birtərəfli üstünlük yaradan heç bir bənd tapmaq mümkün deyil.”
O, İran İslam Respublikasının milli maraqların müdafiəsində müqavimətinin davam edəcəyini vurğulayaraq, bu yolun xərclərinə realist yanaşmağın vacibliyini qeyd edib və bildirib:
“Biz ölkənin və xalqın mənafelərinin müdafiəsində canımız bahasına dayanmışıq və bu yolda heç bir tərəddüdümüz yoxdur. Lakin eyni zamanda realist olmalı və bu müqavimətin təbii nəticələrini də qəbul etməliyik.”
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