ABŞ-nin təcavüzkar hücumları davam edir; CENTCOM İrana qarşı yeni hücum dalğasının başladığını elan edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı yeni hücumların ardıcıl beşinci gecə başladığını açıqlayıb. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) İrana qarşı yeni hücumların ardıcıl beşinci gecə başladığını açıqlayıb.
CENTCOM cümə axşamı ABŞ-nin yerli vaxtı ilə yaydığı bəyanatda bildirib ki, ABŞ qüvvələri bu gün ABŞ-nin Şərq vaxtı ilə saat 14:00-da İrana qarşı hücumların yeni dalğasına ardıcıl beşinci gecə start veriblər.
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