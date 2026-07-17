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ŞOK!!! İsraildə hərbi xidmət böhranı; Yəhudi yəhudini qırır. Həridilər avtomobil yolunu bağladılar \ Video

17 iyul 2026 - 16:24
Xəbər kodu: 1841338
Source: IRNA
ŞOK!!! İsraildə hərbi xidmət böhranı; Yəhudi yəhudini qırır. Həridilər avtomobil yolunu bağladılar \ Video

Ultra-Ortodokslar (həridilər) hərbi xidmətdən yayınmaq ittihamı ilə bir neçə dindaşlarının həbs edilməsinə etiraz olaraq, avtomobil yollarını və Bəni-Brak şəhərinin küçələrini bağlayaraq nəqliyyatın hərəkətində uzunmüddətli problemlərə səbəb olublar. Eyni zamanda həridi partiyasının liderləri hərbi xidmətdən yayınanların həbs prosesinin dayandırılması üçün Benyamin Netanyahu ilə danışıqlar aparırlar.

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Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həridilər dindaşlarından bir neçəsinin hərbi xidmətdən yayınmaq ittihamı ilə həbs edilməsindən sonra avtomobil yollarını və küçələri bağlayaraq etiraz aksiyasına başlayıblar.

“Qüds qanadı” adlanan cərəyan tərəfindən təşkil edilən bu etirazlar bu gün günorta saatlarında işğal olunmuş Qüds yaxınlığındakı Bəni-Brak şəhərində başlayıb. Aksiya ötən həftə hərbi xidmətdən yayınanların həbsinə reaksiya olaraq keçirilib.

Sionist rejimin polisi bildirib ki, 4 nömrəli avtomobil yolu gediş və dönüş istiqamətlərinin hər ikisində bağlanıb və sakinlərdən bu ərazidə hərəkət etməmələri, alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunub.

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