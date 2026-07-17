Ənsarullah lideri: “Böyük İsrail” layihəsi regiondakı müharibələrin arxasında dayanır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Seyid Əbdülməlik əl-Husi bildirib: Hazırda biz tarix boyu ən qəddar zalımlarla — sionist rejimdən tutmuş onun himayədarlarına qədər — qarşı-qarşıyayıq.
O əlavə edib: Bugünkü diktatorlar öz şeytani məqsədlərinə xidmət etmək və dəhşətli ambisiyalarını həyata keçirmək üçün bəşəriyyətdən sui-istifadə etməyə çalışırlar. ABŞ, İsrail və onların müttəfiqləri qlobal sabitliyi təhdid edən şərin mənbəyidir.
Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri vurğulayıb: Amerika və İsrail layihələri xalqların sərvətlərini talamaq və Fələstin, eləcə də digər regionlarda müharibələr törətmək yolu ilə qlobal sabitliyi hədəfə almaqdan əl çəkməyiblər.
Seyid əl-Husi qeyd edib: Sionist plan bizim regionumuzdakı bütün müharibələrin arxasında dayanır. Bu plan “Böyük İsrail”in yaradılması üçün “Qərbi Asiya”nın dəyişdirilməsi ssenarisi əsasında qurulub.
Ənsarullah lideri bildirib: ABŞ, İsrail və onların müttəfiqləri heç bir beynəlxalq sazişə və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnaməsinə hörmət etmirlər və xalqların, eləcə də sivilizasiyaların məhv edilməsi ilə fəxr edirlər.
O əlavə edib: Bu şər oxu yalnız beynəlxalq sazişlərə və BMT qətnamələrinə heç bir hörmət göstərmir, həm də xalqların soyqırımını və sivilizasiyaların məhv edilməsini özünə fəxr hesab edir.
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