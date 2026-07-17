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Ənsarullah lideri: “Böyük İsrail” layihəsi regiondakı müharibələrin arxasında dayanır

17 iyul 2026 - 22:59
Xəbər kodu: 1841422
Source: IRNA
Ənsarullah lideri: “Böyük İsrail” layihəsi regiondakı müharibələrin arxasında dayanır

Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri bugünkü çıxışında bildirib ki, sionizm “Böyük İsrail”in yaradılması məqsədilə “Qərbi Asiya”nın dəyişdirilməsi ssenarisi əsasında qurulan regionumuzdakı bütün müharibələrin arxasında dayanır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Seyid Əbdülməlik əl-Husi bildirib: Hazırda biz tarix boyu ən qəddar zalımlarla — sionist rejimdən tutmuş onun himayədarlarına qədər — qarşı-qarşıyayıq.

O əlavə edib: Bugünkü diktatorlar öz şeytani məqsədlərinə xidmət etmək və dəhşətli ambisiyalarını həyata keçirmək üçün bəşəriyyətdən sui-istifadə etməyə çalışırlar. ABŞ, İsrail və onların müttəfiqləri qlobal sabitliyi təhdid edən şərin mənbəyidir.

Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri vurğulayıb: Amerika və İsrail layihələri xalqların sərvətlərini talamaq və Fələstin, eləcə də digər regionlarda müharibələr törətmək yolu ilə qlobal sabitliyi hədəfə almaqdan əl çəkməyiblər.

Seyid əl-Husi qeyd edib: Sionist plan bizim regionumuzdakı bütün müharibələrin arxasında dayanır. Bu plan “Böyük İsrail”in yaradılması üçün “Qərbi Asiya”nın dəyişdirilməsi ssenarisi əsasında qurulub.

Ənsarullah lideri bildirib: ABŞ, İsrail və onların müttəfiqləri heç bir beynəlxalq sazişə və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnaməsinə hörmət etmirlər və xalqların, eləcə də sivilizasiyaların məhv edilməsi ilə fəxr edirlər.

O əlavə edib: Bu şər oxu yalnız beynəlxalq sazişlərə və BMT qətnamələrinə heç bir hörmət göstərmir, həm də xalqların soyqırımını və sivilizasiyaların məhv edilməsini özünə fəxr hesab edir.

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