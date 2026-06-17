Şeyx İsa Qasim: Aşura üsyana qarşı dirənişin və vəhdətin simvoludur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bəhreyn şiələrinin mənəvi lideri Şeyx İsa Qasim ölkədə vəhhabi rejiminin tətbiq etdiyi Aşura və Məhərrəmlik qadağalarına işarə olaraq bildirib: İmam Hüseynin (ə) mesajının mahiyyəti xalis İlahi tövhid və İlahi dəyərlər və prinsiplərlə ziddiyyət təşkil edən hər hansı bir gücə təslim olmaqdan imtina etməkdədir.
O, Aşura hərəkatına toxunaraq bildirib: Kərbəla hadisəsi dürüstlük, səmimiyyət, şərəf, əzmkarlıq və həqiqət mövqeyinə sadiqlik kimi anlayışların təzahürüdür və cihad, sülh, Vilayəti qəbul etmək və məsumluq yolu bu təlimlərə və iman dəyərlərinə əsaslanaraq formalaşmalıdır.
Şeyx Qasim həmçinin möminlər arasında həmrəylik və empatiyanın gücləndirilməsinin, davranış və mövqelərdə səmimiyyət ruhunun dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğuladı və İmam Hüseyn (ə) qiyamının davamlı dərslərindən və dəyərlərindən faydalanmağa çağırdı.
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