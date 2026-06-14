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ABŞ bioloji laboratoriyaları haqqında "fəlakətli qlobal nəticələrə" səbəb ola biləcək ifşalar

14 iyun 2026 - 19:21
Xəbər kodu: 1827170
Source: IRNA
ABŞ bioloji laboratoriyaları haqqında "fəlakətli qlobal nəticələrə" səbəb ola biləcək ifşalar

Partiya rəqabəti, Donald Tramp administrasiyasının rəsmilərini ABŞ-nin dünya miqyasında yerləşən bioloji laboratoriyaları haqqında məlumatları ifşa edib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tezliklə vəzifəsindən ayrılacaq ABŞ Milli Kəşfiyyatının direktoru Tulsi Qabard, son fəaliyyətlərindən birində dünyanın 30 nöqtəsində yerləşən 120 xarici ABŞ bioloji laboratoriyası haqqında məlumat yayıb.

Bu məlumatlara görə, bu laboratoriyalara hər il ABŞ vergi ödəyicilərinin 9 milyondan çox dolları xərclənir. Qabard iddia edib ki, əvvəlki ABŞ administrasiyası - Co Bayden administrasiyası - bu laboratoriyalar haqqında ABŞ xalqına yalan deyib.

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