Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tezliklə vəzifəsindən ayrılacaq ABŞ Milli Kəşfiyyatının direktoru Tulsi Qabard, son fəaliyyətlərindən birində dünyanın 30 nöqtəsində yerləşən 120 xarici ABŞ bioloji laboratoriyası haqqında məlumat yayıb.
Bu məlumatlara görə, bu laboratoriyalara hər il ABŞ vergi ödəyicilərinin 9 milyondan çox dolları xərclənir. Qabard iddia edib ki, əvvəlki ABŞ administrasiyası - Co Bayden administrasiyası - bu laboratoriyalar haqqında ABŞ xalqına yalan deyib.
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