İran “Cənubi Pars” yatağının 11-ci fazasında yeni quyu istismara verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İranın “Pars Neft və Qaz Şirkəti”nin baş direktoru Cənubi Pars qaz yatağının 11-ci fazasında (SPD11B) B platformasının 11-ci quyu xəttinin istehsal mərhələsinə daxil edildiyini açıqlayıb.
Bu quyunun istismara verilməsi ilə Cənubi Pars yatağının işlənməkdə olan son mərhələsində zəngin qaz hasilatı gündəlik 26 milyon kubmetrdən artıq səviyyəyə çatıb.
Turəc Dehqaninin sözlərinə görə, 11-ci fazanın inkişaf proqramı davam edir və B platformasının 11-ci quyusu tamamlanma, axın sınaqları, turşulama və müvafiq platformaya qoşulma əməliyyatlarından sonra istehsala daxil edilib və hazırda sabit qaz hasilatı təmin olunur.
O əlavə edib: Bu quyu gündəlik təxminən 2,5 milyon kubmetr əlavə qaz hasilatı təmin edir və Cənubi Parsın ortaq yatağının sərhəd hissəsindən hasilatın artırılmasında mühüm rol oynayır.
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