  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Herat etirazlarında Taliban tərəfindən yaralanan Şiə yeniyetmə şəhid oldu

17 iyun 2026 - 11:05
Xəbər kodu: 1828337
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Herat etirazlarında Taliban tərəfindən yaralanan Şiə yeniyetmə şəhid oldu

Heratın Cəbrail şəhərində keçirilən ictimai etirazlar zamanı Taliban qüvvələri tərəfindən yaralanan 17 yaşlı Şiə yeniyetmə Morteza Kərimi dünən gecə şəhidlər sırasına qoşuldu. Bu hadisədə şəhid olanların sayı üçə çatıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Herat əyalətindən olan yerli mənbələr Heratın Cəbrail şəhərində keçirilən ictimai etirazlar zamanı yaralanan 17 yaşlı yeniyetmə Morteza Kəriminin dünən gecə şəhidlər sırasına qoşulduğunu təsdiqlədilər.

Ötən çərşənbə axşamı keçirilən etirazlar zamanı Taliban qüvvələri tərəfindən birbaşa silahla vurulan şəhid Morteza Kərimi hər iki ayağından güllə yaraları səbəbindən ağır xəsarətlər alıb və qanaxmaya düşüb.

Yerli mənbələr bildiriblər ki, o, bir həftə sonra Herat dövlət xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində ağciyər çatışmazlığı səbəbindən vəfat edib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha