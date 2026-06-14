İranlı tələbə idmançılar Braziliyada 30 medal qazandılar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünya Universitet Döyüş İdman Çempionatı bu tədbirin keyfiyyəti və texniki səviyyəsinin onu dünyanın ən vacib tələbə yarışlarından birinə çevirdiyi bir vəziyyətdə başa çatdı.
Dünyanın hər yerindən 50 ölkənin və 1500-dən çox idmançının iştirakı bu yarışların geniş və yüksək rəqabətli olduğunu və onlarda uğur qazanmağın heç də asan olmadığını göstərir.
Dünyanın ən yaxşı universitet idmançılarının yarışdığı belə bir sahədə "Minab 168" karvanı parlaq çıxışı ilə 14 qızıl medal, 7 gümüş medal, 9 bürünc medal və cəmi 30 medal qazanaraq medal qazanma cədvəlində dünya vitse-çempionu titulunu qazana bildi. Bu uğur ölkəmizin idmançılarının güclü qlobal rəqiblərə qarşı texniki üstünlüyünü, fiziki və zehni hazırlığını göstərir.
Sizin rəyiniz