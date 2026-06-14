Ulyanov Britaniyanı pirat adlandırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mixail Ulyanov bazar günü X sosial şəbəkəsində qısa bir mesajda İngiltərənin Manş Kanalında Britaniya ordusu tərəfindən Rusiyaya məxsus neft tankerinin ələ keçirilməsi xəbərinə cavab olaraq yazıb: "Piratçılıq? Bəli."
Bu reaksiya Britaniya Baş naziri Keir Starmerin bu səhər ölkənin silahlı qüvvələrinə Rusiya kölgə donanmasına məxsus neft tankerini İngilis Kanalından keçərkən dayandırmağı əmr etdiyini açıqlamasından sonra gəldi.
Baş nazirin ofisi və Britaniya Müdafiə Nazirliyi açıqlamasında bu əməliyyatın sanksiya tətbiq edilən Rusiya ilə əlaqəli tankerə qarşı ilk əməliyyat olduğunu və Ukraynadakı müharibədən sonra Moskvanın maliyyə resurslarına daha çox təzyiq göstərməyi hədəflədiyini iddia etdi.
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