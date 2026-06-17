İsrail Maliyyə Naziri: İşğalı davam etdirəcəyik / Livanı tərk etməyəcəyik! / İran: Güclü atəşimizə məruz qalacaqsız!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Livan, İran və ABŞ arasındakı razılaşmanın əsas hissəsi olmasına baxmayaraq, “Betzelel Smotriç” dedi: “İsrail xarici tələblərə və təzyiqlərə təslim olmayacaq və Livandakı hərbi əməliyyatlarını heç bir güzəşt olmadan davam etdirəcək.”
Cümə günü müqavilənin imzalanmasına toxunan Smotriç əlavə etdi: “Nə cümə günü, nə də ondan sonra geri çəkilmə olmayacaq.”
Qeyd edək ki, İranın Xatəmülənbiya Mərkəzi Qərargahı da açıqlama verərək, sionist rejimin cinayətlərinin Cənubi Livanda təkrarlanması ilə bağlı xəbərdarlıq etdi və ABŞ prezidentinin müharibənin bitdiyini elan etməsindən iki gün sonra rejim tərəfindən Cənubi Livanda 84 dəfə atəşkəs pozuntusuna toxunaraq vurğuladı ki, əgər bu pis əməllər Livanda davam edərsə, rejim İran İslam Respublikasının güclü silahlı qüvvələrindən sərt cavab gözləməlidir.
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