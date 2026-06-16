Əraqçi: Bu memorandumda bir tərəf ABŞ və İsrail, digər tərəf isə İran və Hizbullahdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi Tehranda yaşayan səf
O dedi: “Yəqin ki, cümə günü, müəyyən ediləcək bir yerdə və həmin gün İran və ABŞ arasında yekun razılaşmaya nail olmaq üçün yeni danışıqlar mərhələsi başlayacaq. İndi müharibənin sonuna çatdığımıza görə, Livandakı müharibə də başa çatdı.”
Xarici İşlər naziri Tehranda yaşayan səfirlər, müvəqqəti işlər vəkilləri və xarici və beynəlxalq missiyaların rəhbərlərinin toplantısında bildirib: “Birinci mərhələdə baş verəcək ən vacib məsələ müharibəyə son qoyulması elanıdır və qəbul etdiyimiz qərara əsasən, müharibənin sonu da bazar ertəsi səhəri razılaşmanın yekunlaşdırıldığı zaman elan edildi - əlbəttə ki, Tehran vaxtı ilə - lakin bu memorandumun rəsmi başlanğıcı cümə günü olacaq.”
Xarici İşlər naziri dedi: “Lakin müharibəyə son qoyulması elanı bazar ertəsi səhəri verilib və bu, bəlkə də memorandumdakı ən vacib məsələdir; Livan da daxil olmaqla, bütün cəbhələrdə müharibəyə dərhal və daimi son qoyulması elanı.”
Əraqçi sözünə davam etdi: “Livandakı müharibə və sionist rejimin Cənubi Livana qarşı təcavüzü İranla müharibə ilə əlaqəli olduğundan və bu iki cəbhənin bir-biri ilə əlaqəli və asılı hala gəlməsindən ötəri, İran İslam Respublikası ilk gündən Livandakı müharibənin bitməsini İranla müharibənin bitməsi üçün ilkin şərt hesab etdi. Atəşkəsə nail olduqdan sonra bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda atəşkəs elan etdik. Artıq müharibəyə son qoyduğumuz üçün Livandakı müharibənin də bitməsi gözlənilir.”
O dedi: “Burada vurğulamaq istədiyim vacib məsələ odur ki, bizim fikrimizcə, bu memorandumun iki tərəfi bir tərəfdə Amerika və İsrail, digər tərəfdə isə İran və Hizbullahdır və Livandakı müharibənin bitməsi müharibənin tam bitməsinin ayrılmaz hissəsidir.”
İsrail qüvvələri bu müharibədə işğal etdikləri ərazilərdən çıxarılmadan müharibənin bitməsinə nail olmaq mümkün olmayacaq.
Xarici İşlər naziri vurğuladı: “Müharibənin sonu işğalın sonunu da əhatə edir. İsrail qüvvələrinin bu müharibədə işğal etdikləri ərazilərdən çıxarılması olmadan müharibənin sonu tam deyil. Sionist rejimin bundan sonra Livana qarşı hər hansı bir hərbi hücumu və bundan sonra Livan ərazilərinin işğalının davam etməsi, fikrimizcə, Anlaşma Memorandumunun pozulması hesab ediləcək.”
Əraqçi sonda dedi: “Pakistanın sülhün bərqərar olması səylərindəki konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirirəm.”
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