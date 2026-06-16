Video / Məhərrəmin 1-i - Müslim bin Əqil şəhid oldu / Kufəlilər Əhdlərini Niyə Pozdu

16 iyun 2026 - 17:05
Xəbər kodu: 1828018
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (ə) səfiri və nümayəndəsi Müslim bin Əqil Kufi əhalisinin çoxsaylı xahişlərindən sonra Kufiyə daxil oldu. Xalq onu göz yaşları və geniş sədaqət andları ilə qarşıladı, lakin cəmi iki ay sonra Übeydullah bin Ziyadın təzyiq və sıxışdırılması ilə səhifə tamamilə dəyişdi. Sərt siyasətlər, Əhli-Beyt (ə) ardıcıllarına qarşı təhdidlər, qəbilə liderlərinin yoldan çıxarılması, Muxtar və Hani bin Ürvə kimi nüfuzlu şəxslərin həbs edilməsi Kufə camaatının bir-birinin ardınca əhdini pozmasına səbəb oldu və Müslim bin Əqil sonda tənha qalaraq şəhid edildi.
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