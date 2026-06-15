Bəqayi: Sionistlərin xainliyi İran və Livanın ali maraqlarının təmininə yönəlmiş diqqətini poza bilmədi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqayi 2026-cı il 15 iyunda (bazar ertəsi) keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərə nazirliyin əsas qərar və fəaliyyətləri barədə məlumat verib.
Bəqayi, müharibənin başa çatması üzrə anlaşma memorandumunun yekunlaşmasına toxunaraq vurğulayıb:
Son 24 saat ərzində mühüm hadisələrlə qarşılaşmışıq; ABŞ və sionist rejimin İrana qarşı bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda apardığı təcavüzkar müharibənin başa çatdırılması üçün İran və ABŞ arasında anlaşma memorandumunun yekunlaşması çox mühüm bir inkişafdır. Bu nailiyyət iki şər qüvvənin bütün maddi imkanlarla təchiz olunmuş halda həyata keçirdiyi təcavüz və cinayət qarşısında iranlıların əfsanəvi müqavimət və dirənişinin nəticəsidir. Bu 110 gün ərzində həm hərbi, həm də diplomatik sahədə vətən müdafiəçilərinə dayaq olan bütün xalqımıza və millətin bütün təbəqələrinə təşəkkür etmək yerinə düşər.
Bəqayi vurğulayıb: Hər bir inkişaf İranın milli maraqlarının hərtərəfli və dəqiq qiymətləndirilməsi əsasında qiymətləndirilir. Onun sözlərinə görə, sionist rejimin Livana qarşı dünən günortadan sonra həyata keçirdiyi hücum nəticədə İran, müqavimət cəbhəsi və Livan üçün maksimum milli maraqların təmininə fürsətə çevrilib.
Gələcək nəsillər görəcəklər ki, İran və onun dostları sionist rejimin bu xainliyinin İran və Livanın ali maraqlarına yönəlməni pozmasına imkan verməyib və bu cinayət müqavimət cəbhəsinin daha da güclənməsinə səbəb olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu sualın cavabında ki, “İran və ABŞ arasında imzalanmış anlaşma memorandumunda sionist rejimin Livan ərazisindən geri çəkilməsi ifadəsi də yer alırmı, yoxsa yalnız Livanda müharibənin dayandırılması nəzərdə tutulur?” bildirib:
Bəlkə sizin üçün maraqlı olar ki, bu anlaşma memorandumunda "Livan" sözü üç dəfə istifadə olunub; yəni bütün cəbhələrdə müharibənin başa çatdırılması, o cümlədən Livanda, həmçinin Livanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət. Bu ifadə tam şəkildə aydındır ki, bu barədə hər hansı razılaşma hansı məqamları əhatə etməlidir. Livanın ərazi bütövlüyünə və milli suverenliyinə hörmət məsələsi bu öhdəliyin mahiyyətinin necə olduğunu tam şəkildə göstərir.”
Bəqayi isə sənədin imzalanma mexanizmi və İranın texniki heyətinin Qətərə səfəri ilə bağlı sualı cavablandıraraq deyib:
“Sənədin detalları barədə yaxın zamanda məlumat veriləcək. Cenevrə görüşündən əvvəl regionun bəzi ölkələrinə səfərin həyata keçirilməsi gündəmdədir və bu səfərlər dəqiqləşən kimi sizə bildirəcəyəm. Ümumilikdə region və qonşu ölkələrə bir sıra səfərlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.”
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, “anlaşma memorandumu üzrə müharibənin dayandırılması sənədinin icrasına dair xüsusi təminatlar” və onun BMT Təhlükəsizlik Şurasında təsdiqlənəcək qətnamə ilə bağlı suala cavab verərək deyib:
“Yaddaş sənədi məsələsi aydındır; dediyim kimi, dünən onun yekunlaşdırıldığı elan edildi. Yekun saziş, dediyim 60 günlük müddət ərzində (bir az az və ya çox ola bilər) tamamlandıqdan sonra ona əlavə ediləcək və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məcburi icra xarakterli qətnaməsinə bağlanacaq.
Siz dərhal yəqin ki, belə bir sual verəcəksiniz ki, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin pozulması ilə bağlı çox xoşagəlməz bir təcrübəyə malikik; bu doğru bir məqamdır və biz mütləq keçmiş təcrübələrdən dərs çıxaracağıq. Razılaşmanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə bağlanması onun hüquqi möhkəmliyi və beynəlxalq hüquqi statusunun gücləndirilməsi üçündür.
Lakin ən mühüm təminat və hər hansı öhdəliyin icrası üçün ən effektiv təminat bizim rıçaqlarımız və gücümüzdür; bu güc, şübhəsiz ki, son üç ay ərzində ən yaxşı şəkildə qiymətləndirilib və gələcəkdə də qarşı tərəfin öhdəliklərini yerinə yetirməsini təmin etmək üçün ondan maksimum istifadə olunacaq.
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