Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Uşaq qatili İsrail rejiminin sabiq müdafiə naziri, İsrailin iki hökumətində xarici işlər naziri işləmiş, Knessetin üzvü, sabiq maliyyə naziri və İsrail Beyteynu siyasi partiyasının lideridir Aviqdor Liberman Trampın İranla bağlı razılaşması ilə bağlı tünd açıqlama verib.
O deyib: Hamımız başa düşürük ki, ABŞ ilə İran arasında bağlanan bu razılaşma İsrail üçün nə qədər pisdir. Əgər bu saziş “dəyişiklik hökuməti” dövründə əldə olunsaydı, Binyamin Netanyahu hər yerdə hay-küy salaraq ölkənin satıldığını iddia edərdi.
Mövcud vəziyyətdə biz dərhal hərəkət etməyə borcluyuq. Mən altı əsas addımdan ibarət strateji plan təklif edirəm:
-İsrail ABŞ-a açıq şəkildə bildirməlidir ki, İran və Livan cəbhələri arasında hər hansı əlaqələndirməni qəbul etmir.
-Əgər “Hizbullah” yenidən İsrailə raket və ya pilotsuz uçuş aparatları göndərərsə, biz güclü cavab verəcək və təşkilatın Dahiya və Bəəlbəkdə yerləşən komanda-idarəetmə mərkəzlərinə zərbə endirəcəyik. Livandakı terrorçular cəzasız qalmayacaq.
-İsrail “Hizbullah”ın hərbi potensialını artırmasına imkan verməyəcək. Biz İranın Livandakı dayaq nöqtəsinin on minlərlə yüksək dəqiqlikli raketə və İsrailin infrastrukturu ilə yaşayış məntəqələrini hədəf alan digər silahlara sahib nəhəng bir gücə çevrilməsini gözləməyəcəyik. Başqa sözlə, “Hizbullah”ın güclənməsinə yönəlmiş hər hansı cəhdə qarşı tərəddüd etmədən qabaqlayıcı zərbə endirəcəyik.
-İranla hesablaşma: İranın İsrailə atdığı hər bir raketə cavab olaraq Xark adası və Bəndər-Abbas limanı hədəfə alınacaq.
-Bundan sonra Mossad yalnız bir missiyaya fokuslanmalıdır — İrandakı ayətullahlar rejiminin devrilməsi.
-Təcili şəkildə raket qoşunları yaradılmalıdır. Bu qüvvələrə ən azı 20.000 ballistik və qanadlı raket, o cümlədən dəniz pilotsuz aparatları daxil olmaqla təxminən 30.000 pilotsuz uçuş aparatı və 24.000 raket əleyhinə müdafiə raketi daxil edilməlidir.
Bu plan bu gün İsrail üçün yeganə düzgün fəaliyyət istiqamətidir.
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