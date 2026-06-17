ABŞ-İran anlaşmasının sosial şəbəkələrdə təhlili / Sem Hasanskiy: Bu, oyun qaydalarının Tehranın diktəsi ilə həyata keçirilməsidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Beləliklə, görünür, Tramp ən güclü kartlarını ortaya qoyub və Qərbi Asiyada oyunun bütün qaydalarını dəyişməyə hazırlaşır. İnternetdə (Pakistan mənbələrinə istinadən) onun guya İranla bağladığı “böyük razılaşmanın” detalları geniş müzakirə olunur. Əgər bu sızdırılan məlumatların heç yarısı belə doğru çıxsa, ortaya çoxlu suallar çıxır.
Trampa aid edildiyi bildirilən əsas fikir belədir: “Mən İranda rejim dəyişikliyində maraqlı deyiləm.”
İndi isə, əgər bu məlumatlara inanmalı olsaq, Tehranın əldə etdiyi üstünlüklərə baxın.
Zənginləşdirilmiş uranın İrandan çıxarılması ilə bağlı heç bir təzyiq yoxdur. Tramp hesab edir ki, “bunu sonra da etmək olar”.
Uran və bütün nüvə obyektləri İranın özündə qalır.
ABŞ-ın tətbiq etdiyi blokada və sanksiyalar tamamilə ləğv edilir.
Üstəlik, İranın dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsi azad edilir.
İran üçün ağlasığmaz məbləğdə — 300 milyard dollarlıq kompensasiya fondu yaradılır.
Bütün cəbhələrdə tam atəşkəs elan olunur, İsrail Livandan çıxır və əlavə olaraq İran Hörmüz boğazı üzərində tam nəzarət əldə edir, hətta oradan keçənlərdən rüsum toplamaq hüququ da qazanır.
Qısası, əgər bu “sxem” həqiqətən mövcuddursa, İran sadəcə vəziyyətdən itkisiz çıxmır, əksinə tam legitimlik, böyük maliyyə vəsaitləri və dünyanın ən mühüm ticarət marşrutlarından biri üzərində nəzarət əldə edir. Bütün bunlarla yanaşı, öz nüvə potensialını da “sonra üçün” qoruyub saxlayır. Necə deyərlər “böyük danışıqlar ustası” bax budur?
İsrail və bütövlükdə region üçün isə bu, “nəslimiz üçün sülh”dən daha çox, oyun qaydalarının Tehranın diktəsi ilə köklü şəkildə yenidən yazılması təsiri bağışlayır.
“Sem Hasanskiy”
(Həqiqət haradasa yaxındadır!)
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