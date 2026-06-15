SEPAH: Diplomatiya və sahə İran millətinin hüquqlarının təmin edilməsinə xidmət edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qainatdakı İmam Xomeyni (r.ə.) meydanında keçirilən Qainat şəhristanının komandirləri, əmirləri və 316 şəhidinin anımı üçün üçüncü görüşündə general Yədullah Cavani əlavə etdi: İran xalqı şəhidləri əziz tutan və İmam Hüseyn (ə) məktəbini izləyən bir xalqdır və düşmənlər bu xalqı əvvəldən tanısaydılar, bəlkə də yarım əsrdən az müddətdə ölkəmizə üç müharibə tətbiq etməzdilər.
O, davam etdi: İslam İnqilabı İranı Amerikanın hökmranlığından çıxardı və düşmənlər çox yaxşı bilirdilər ki, bu torpaqda İslam sisteminin qurulması güc tənliklərini pozacaq və şər qüvvələri devirəcək.
General Cavani sözünə davam etdi: Bölgədəki Amerika bazalarına hücum, Hörmüz boğazının ağıllı şəkildə idarə olunması və İran xalqının müqaviməti dünyadakı bir çox analitikin İslam Respublikasının nəinki zəifləmədiyini, əksinə bu müharibədən daha güclü şəkildə çıxdığını və dünyanın dördüncü super gücü kimi ortaya çıxdığını etiraf etməsinə səbəb oldu.
O, İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin gözləri açıq, əlləri tətikdə olaraq hər hansı bir şərə cavab verməyə hazır olduğunu bildirərək vurğuladı: Amerika, Avropa və region ölkələri bilməlidirlər ki, bundan sonra Hörmüz boğazı və Fars körfəzi İran hakimiyyəti və nizamı ilə idarə olunacaq və əcnəbilərin və talançıların mövcudluğu dövrü bitib.
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun siyasi işlər üzrə müavini əlavə etdi: Əgər kimsə bu qarşıdurmada təslim olacaqsa, bu, Amerikadır, çünki müharibənin qaydası məğlub tərəfin təslim olmasıdır və bu gün dünya Amerikanın bu müharibəni uduzduğunu uca səslə bildirir.
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