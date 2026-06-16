İran və Yeni Zelandiya arasında gərgin heç-heçə; Qrup balansı mürəkkəbləşdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:İran milli futbol komandası 2026-cı il Dünya Kubokunun qrup mərhələsinin ilk turunda səhər saat 4:30-da Yeni Zelandiya ilə qarşılaşdı.
Oyun Los-Ancelesdəki Sofi stadionunda keçirildi və meksikalı hakim Sezar Ramos tərəfindən idarə olundu.
Bu qrupun digər matçında Belçika və Misir arasında 1-1 hesablı heç-heçə qeydə alındığı üçün İran və Yeni Zelandiya meydana qalib gəlməklə yüksəlmək üçün əlverişli şərait yaratmaq üçün ikiqat motivasiya ilə çıxdılar, lakin onlar eyni zamanda heç-heçə ilə kifayətləndilər və bu da qrupun balansını çətinləşdirdi.
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