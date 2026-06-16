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İran və Yeni Zelandiya arasında gərgin heç-heçə; Qrup balansı mürəkkəbləşdi

16 iyun 2026 - 19:26
Xəbər kodu: 1828122
Source: IRNA
İran və Yeni Zelandiya arasında gərgin heç-heçə; Qrup balansı mürəkkəbləşdi

2026-cı il Dünya Kubokunun G qrupunda İran və Yeni Zelandiya milli futbol komandaları arasında keçirilən həlledici oyun 2-2 hesablı heç-heçə ilə başa çatdı və bu qrupun balansını çətinləşdirdi.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:İran milli futbol komandası 2026-cı il Dünya Kubokunun qrup mərhələsinin ilk turunda səhər saat 4:30-da Yeni Zelandiya ilə qarşılaşdı.

Oyun Los-Ancelesdəki Sofi stadionunda keçirildi və meksikalı hakim Sezar Ramos tərəfindən idarə olundu.

Bu qrupun digər matçında Belçika və Misir arasında 1-1 hesablı heç-heçə qeydə alındığı üçün İran və Yeni Zelandiya meydana qalib gəlməklə yüksəlmək üçün əlverişli şərait yaratmaq üçün ikiqat motivasiya ilə çıxdılar, lakin onlar eyni zamanda heç-heçə ilə kifayətləndilər və bu da qrupun balansını çətinləşdirdi.

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