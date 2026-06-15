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Tramp məğlub oldu / Pakistan İran və ABŞ arasında sülh razılaşmasının əldə olunduğunu açıqlayıb

15 iyun 2026 - 18:58
Xəbər kodu: 1827612
Source: IRNA
Tramp məğlub oldu / Pakistan İran və ABŞ arasında sülh razılaşmasının əldə olunduğunu açıqlayıb

Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif İran və ABŞ arasında sülh razılaşmasının əldə olunduğunu bildirib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şahbaz Şərif X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb: “Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran İslam Respublikası arasında sülh razılaşması əldə olunub.”

O əlavə edib: Tərəflər Livan da daxil olmaqla bütün cəbhələrdə hərbi əməliyyatların dərhal və daimi dayandırıldığını elan ediblər.

Şahbaz Şərif bildirib: Bu razılaşmanın rəsmi imzalanma mərasimi iyunun 19-da İsveçrədə keçiriləcək.

O qeyd edib: Bu həftə razılaşmanın icrasına hazırlıq və texniki danışıqlar üçün bir sıra iclaslar keçiriləcək.

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