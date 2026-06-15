Hindistanın dənizçilərinin ABŞ tərəfindən öldürülməsinə etirazı cavabsız qaldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ hökuməti Hindistanın Hörmüz boğazı yaxınlığında Amerika qüvvələrinin ticarət gəmisinə hücumu nəticəsində üç hindistanlı dənizçinin həlak olması ilə bağlı rəsmi etirazına soyuq münasibət göstərib.
Vaşinqton bununla yanaşı, bu strateji boğazda dəniz blokadasının davam etdiriləcəyini bəyan edib.
Bu gərginlik ABŞ ilə Hindistan arasında münasibətlərin son illərdə Vaşinqtonun Asiyadakı ən mühüm strateji tərəfdaşlıqlarından biri kimi təqdim olunduğu bir vaxtda baş verir.
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