Fox News: Tramp administrasiyası Maduronu ölkəni tərk etməklə hədələyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fox News xəbər kanalı bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Venesuela prezidenti Nikolas Maduronu ölkəni tərk etməyə və ya başqa qərarın nəticələrini qəbul etməyə məcbur edəcək şəkildə hədələyib.
Məlumata görə, ABŞ administrasiyası Maduronu “Tramp ölkənin hava məkanının bağlanacağını elan etməzdən əvvəl” Venesuelanı tərk etməyə çağırıb.
Kanal iddia edir ki, bu xəbərdarlıq Karakasa telefon danışığı zamanı çatdırılıb və Maduro, onun həyat yoldaşı və oğlunun təhlükəsiz şəkildə ölkədən çıxmasına zəmanət verilməsi təklifini ehtiva edir. Lakin bu yalnız Maduronun dərhal hakimiyyətdən istefa verməsi şərti ilə mümkün olacaq.
