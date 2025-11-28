  1. Ana səhifə
28 noyabr 2025 - 11:08
Xəbər kodu: 1755028
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Yəhudilərin Livanın Şiə Bölgəsinə növbəti hava hücumları \ Video

Sionist rejimi atəşkəsi dəfələrlə pozaraq, Livanın cənubundakı Şiələrin kompakt yaşadıqları əraziləri növbəti dəfə hava hücumları ilə hədəfə alıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məyadin Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, sionist rejimi təcavüzkarlığına davam etdirərək, bir daha atəşkəs rejimin pozub və Livanın cənubundakı Şiələrin kompakt yaşadıqları əraziləri hava hücumları ilə hədəfə alıb.

Yerli medianın məlumatına görə, hücumlarda faşist yəhudi rejimi Livanın cənubundakı Cezzin bölgəsindəki "Mahmudiyə" ərazisi ətrafındakı məntəqəni və "Səcd" və "Əl-Cərmaq" şəhərlərini hədəfə alıb.

Sionist rejimi həmçinin Livanın cənubundakı "Nəbu əl-Təssa", "Qətrani", "Lüveyzə" şəhəri ətrafındakı əraziləri və "Cəbur" yüksəkliklərini də hava hücumları ilə hədəfə alıb.

