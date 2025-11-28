Yəhudilərin Livanın Şiə Bölgəsinə növbəti hava hücumları \ Video

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məyadin Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, sionist rejimi təcavüzkarlığına davam etdirərək, bir daha atəşkəs rejimin pozub və Livanın cənubundakı Şiələrin kompakt yaşadıqları əraziləri hava hücumları ilə hədəfə alıb.
Yerli medianın məlumatına görə, hücumlarda faşist yəhudi rejimi Livanın cənubundakı Cezzin bölgəsindəki "Mahmudiyə" ərazisi ətrafındakı məntəqəni və "Səcd" və "Əl-Cərmaq" şəhərlərini hədəfə alıb.
Sionist rejimi həmçinin Livanın cənubundakı "Nəbu əl-Təssa", "Qətrani", "Lüveyzə" şəhəri ətrafındakı əraziləri və "Cəbur" yüksəkliklərini də hava hücumları ilə hədəfə alıb.
