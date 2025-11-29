Pakistan işğalçı sionist rejiminin Qəzzadan tamamilə çıxarılmasını tələb edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rəsmi Pakistan Xəbər Agentliyinin (APP) məlumatına görə, İslamabad 29 noyabr Fələstin Xalqı ilə Beynəlxalq Həmrəylik Günü münasibətilə Fələstin xalqı ilə tam həmrəyliyini bir daha ifadə edib.
Bu münasibətlə verdiyi açıqlamada Pakistanın Baş naziri Şəhbaz Şərif Fələstin xalqının "dövrümüzün ən dağıdıcı faciələrindən birini" yaşadığını, öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan məhrum edilmiş, torpaqları müsadirə edilmiş və dincliyi məhv edilmiş bir xalq olduğunu bildirib.
Pakistan rəsmisi Qəzza da daxil olmaqla bütün işğal olunmuş ərazilərdə İsrail işğalına (rejiminə) tamamilə son qoyulmasını tələb edib və Təl-Əvivin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq fələstinlilərə qarşı müharibə cinayətləri və soyqırımına görə məsuliyyət daşımalı olduğunu vurğulayıb.
Şərif həmçinin İsrail qüvvələrinin Qəzza da daxil olmaqla işğal olunmuş Fələstin ərazilərindən tamamilə çıxarılmasını tələb edib və Fələstin xalqının davamlı sülhə və rifaha layiq olduğunu vurğulayıb.
Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari bu münasibətlə göndərdiyi mesajda bildirib: İslamabad Fələstin xalqına siyasi, diplomatik, humanitar və mənəvi dəstək verməyə davam edəcək.
O vurğulayıb: Biz 1967-ci ilin iyun ayından əvvəlki sərhədlərə əsaslanan, paytaxtı Qüds olan müstəqil və suveren Fələstin dövlətinin qurulmasını dəstəklədiyimizi bir daha bəyan edirik.
Pakistan Prezidenti İslamabadın Fələstinə dəstəyinin insan ləyaqəti, ədalət kimi universal prinsiplərə əsaslandığını və ölkəsinin Fələstin xalqının yanında "qətiyyətlə" dayandığını vurğulayıb.
Sizin rəyiniz