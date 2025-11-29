Vitkoff: ABŞ-ın Ukrayna üçün sülh planı gələcək müharibələrin qarşısını alacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Amerikanın "Val Stret Jurnal" qəzetinin məlumatına görə, ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoff yazıb: “Vaşinqtonun sülh planı qəbul edilərsə, bu təşəbbüs yeni münaqişələrin qarşısını ala və ABŞ, Rusiya və Ukraynanın ticarət tərəfdaşı olmasına yol aça bilər.”
Vitkoff üç ölkənin - ABŞ, Rusiya və Ukraynanın sonda sabit iqtisadi münasibətlər qura biləcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Əvvəllər ABŞ Ukraynadakı müharibəyə son qoymaq üçün 28 maddəlik plan təqdim etmişdi; bu plan Kiyev və bəzi Avropa tərəfdaşları tərəfindən kəskin reaksiya ilə qarşılandı və onu kökündən yenidən nəzərdən keçirmək səyləri başladı. ABŞ və Ukrayna 23 noyabrda Cenevrədə planla bağlı məsləhətləşmələr aparıblar.
Donald Tramp çərşənbə axşamı da planın yeni versiyasının 28 bənddən 22 bəndə endirildiyini açıqlayıb.
