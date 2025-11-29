Ermənistan və İsrail rəsmiləri arasında əlaqələrin fəallaşdırılması ilə bağlı görüş keçirilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 26 noyabr tarixində Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan Qüds şəhərində İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin baş direktoru Ədən Bar-Tal ilə görüş keçirib.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, görüş zamanı tərəflər Ermənistan və İsrail arasında münasibətlərin, o cümlədən siyasi və iqtisadi sahələrdə aktivləşdirilməsi istiqamətində birgə səylərə hazır olduqlarını vurğulayıblar. Tərəflər həmçinin Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiyada mövcud proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Səfər çərçivəsində Ermənistan və İsrail Xarici İşlər nazirlikləri arasında on ikinci siyasi məsləhətləşmələr də baş tutub. Yüksək texnologiyalar, tibb, kənd təsərrüfatı və turizm sahələri qarşılıqlı maraq doğuran və əməkdaşlıq üçün ən böyük potensiala malik istiqamətlər kimi müəyyən edilib.
Tərəflər eyni zamanda ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq imkanları barədə də müzakirələr aparıblar.
