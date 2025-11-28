Ali Rəhbər: 12 günlük müharibədə İran ABŞ və sionist rejimini məğlub etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümümdünya Müsəlmanlarının Ali Rəhbəri Ayətullah Xamenei həzrətləri ötən axşam televiziya müraciətində regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə ilə bağlı bildirib: 12 günlük müharibədə İran xalqı şübhəsiz həm ABŞ-ni, həm də sionist rejimi məğlub edib. O qeyd edib ki, onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər, əlləri boş geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir.
Ali Rəhbər İran xalqına bildirib ki, bəsicin (könüllülər) güclü və davamlı şəkildə nəsildən-nəsilə qorunması və inkişaf etdirilməsi “böyük bir sərvət, ümumi hərəkat və milli gücün artırılması amili” kimi vacibdir.
O, ABŞ və sionist rejiminin İran ərazisinə qarşı həyata keçirdiyi hər hansı bir hədəfi reallaşdıra bilməməsini onların qəti məğlubiyyəti kimi qiymətləndirib. Ayətullah Xamenei bir neçə tövsiyəsini paylaşaraq bütün xalqı və siyasi qüvvələri milli birlik və həmrəyliyi qorumağa çağırıb.
İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Ayətullah Xamenei xalqların istəklərinə qarşı təcavüz və müdaxilələrə qarşı müqavimətin vacibliyinə toxunaraq bildirib: İranda qurulan və inkişaf etdirilən müqavimət amili bu gün dünyanın müxtəlif regionlarında, o cümlədən Qərb ölkələrində və ABŞ-də Fələstin və Qəzzəyə dəstək şüarlarında özünü göstərir. O qeyd edib ki, bəsicin canlılığı və aktivliyi xalqların zülmkar rejimlərə qarşı müqavimətini gücləndirir və dünya zəiflərinin müqavimət sayəsində dəstək və güc hissi yaranır.
Ali Rəhbər regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə barədə bildirib: Bu müharibədə İran xalqı şübhəsiz həm ABŞ-ni həm də sionist rejimi məğlub edib. Onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər, əlləri boş geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir.
O əlavə edib ki, sionist rejiminin İranla müharibə üçün 20 illik planı uğursuz olub. Plan xalqı təhrik edərək sistemi hədəfə almaq üçün hazırlanmışdı, lakin əksinə nəticələndi və hətta sistemə tərəfdar olmayanlar da dövlətin yanında dayandılar, ölkədə ümumi birlik yarandı.
Ali Rəhbər bildirib: Əlbəttə, biz də itkilər gördük; müharibənin təbiətinə uyğun olaraq bir neçə əziz canımızı itirdik. Lakin İran İslam Respublikası iradə və güc mərkəzi olduğunu nümayiş etdirdi və hər hansı səs-küydən qorxmadan güclü şəkildə dayana və qərar verə bilir. Bundan əlavə, düşmənə dəyən maddi zərər bizim zərərimizdən çox oldu.
İmam Xamenei həzrətləri, 12 günlük müharibədə ABŞ-nin ağır itkilərinə diqqət çəkərək bildirib: ABŞ bu müharibədə çox böyük zərər gördü, çünki ən son hücum və müdafiə silahlarından istifadə etməsinə baxmayaraq, xalqı aldadaraq öz tərəfinə çəkmək hədəfinə nail ola bilmədi; əksinə, xalqın birliyi daha da gücləndi və ABŞ uğursuzluğa düçar oldu.
Ali Rəhbər qeyd edib ki, Qəzzədə baş verən faciədə sionist rejiminin rüsvayçılığı və ləkələnməsi tarixdəki ən böyük regional fəlakətlərdən biridir. ABŞ bu məsələdə işğalçı rejimin yanında duraraq rüsvay oldu, çünki dünya bilir ki, sionist rejimi ABŞ-nin dəstəyi olmadan bu qədər fəlakət törədə bilməzdi.
O əlavə edib ki, bu gün dünyanın ən nifrət olunan insanı sionist rejiminin baş naziri, ən nifrət olunan təşkilat və hakimiyyət isə sionist rejimdir. ABŞ bu cinayətlərdə onların yanında olduğundan, sionistlərə olunan nifrət onlara da sirayət edib.
Ali Rəhbər ABŞ-nin dünyanın müxtəlif regionlarındakı müdaxilələrini onun getdikcə təcrid olunmasının səbəblərindən biri kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, ABŞ-nin hər bir müdaxiləsi müharibəyə, soyqırıma, dağıntıya və qaçqınlığa səbəb olur.
Zati Aliləri, Ukraynadakı yüksək itkilərə səbəb olan və nəticəsiz müharibəni ABŞ-nin müdaxiləsi nümunəsi kimi göstərərək əlavə edib: ABŞ prezidenti bu müharibəni üç gündə həll edəcəyini desə də, təxminən bir il sonra bu ölkəyə 28 maddədən ibarət planı qəbul etdirmək məcburiyyətindədir.
Ali Rəhbər sionist rejiminin Livana hücumları, Suriyaya təcavüzü, Qərb sahilində cinayətləri və Qəzzədəki faciəli vəziyyəti ABŞ-nin düşmən rejimin hərbi cinayətlərini açıq şəkildə dəstəkləməsinin nümunələri kimi göstərib. O bildirib ki, İran tərəfindən ABŞ-ə vasitə ilə mesaj göndərildiyi barədə yayılan şayiələr tamamilə yalandır və belə bir şey heç vaxt olmayıb.
Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Rəhbəri əlavə edib ki, ABŞ hətta dostlarına qarşı xəyanət edir, sionist və cinayətkar qruplara dəstək verir və dünyada müharibə təşviqi üçün neft və yeraltı resurslardan istifadə edir; bu fəaliyyətlər bu gün Latın Amerikasına qədər yayılıb. Belə bir dövlət İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq və əlaqə qurmağa layiq deyil.
