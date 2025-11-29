İtalyanlar Romanın sionist rejiminə verdiyi dəstəyinə etiraz edirlər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Independent" qəzetinin məlumatına görə, İtaliyada işçilərin bir günlük tətili və dövlətin sionist rejimə göstərdiyi dəstəklərinə görə Giorgia Meloni hökumətinə qarşı genişmiqyaslı nümayişləri onlarla uçuşun ləğvinə və ölkə daxilində qatar xidmətlərinin pozulmasına səbəb olub.
Yüzlərlə etirazçı Turin və Genuyada yürüş edib. Genuya yürüşündə BMT-nin Fələstin hüquqları üzrə xüsusi məruzəçisi Françeska Albanese və Yunanıstanın keçmiş maliyyə naziri Yanis Varufakis iştirak edib. İsveçli ətraf mühit fəalı Qreta Tunberq də nümayişə qatılanlardan biri olub.
Etirazçılar İtaliyadan deportasiya olunmaq üzrə olan Misirdə anadan olmuş Fələstinli ruhani Məhəmməd Şahini dəstəkləyən plakatlar tutublar. Həmçinin İtaliyanın hərbi xərclərinin artmasına və səhiyyə, təhsil və rifah büdcələrinə laqeyd yanaşmasına etiraz edirlər.
Tətil səbəbindən Milanın Malpensa hava limanında ən azı 27, Bolonyada isə 17 uçuş ləğv edilib. Təsirə məruz qalan digər hava limanları arasında Milan-Linate, Neapol və Venesiya da var. İtaliyanın milli aviaşirkəti 26 daxili uçuşu ləğv edib.
Roma, Turin, Milan və Genuyanın əsas stansiyalarında qatar xidmətləri ləğv edilib və etirazlar qatarların Milanın kiçik Lambrate stansiyasında dayanmasına mane olub. Romada və bir neçə başqa şəhərdə ictimai nəqliyyat xidmətləri də dayandırılıb.
Venesiyada fəallar polis tərəfindən dağıdılmazdan əvvəl İtaliya müdafiə şirkəti Leonardo-nun ofislərini bağlayıblar.
