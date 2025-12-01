Foto Reportaj | Dinlər və Məzhəblər Universitetinin rəhbərinin ABNA Xəbər Agentliyinə səfəri

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Höcətül-İslam və Müslimin Dinlər və Məzhəblər Universitetinin rəhbəri Dr. Mustafa Cəfər Təyyar, bu universitetin bir qrup rəsmisi ilə birlikdə ABNA Xəbər Agentliyinin Qum şəhərindəki redaksiyasına səfər ediblər. Agentliyin müxtəlif şöbələrini ziyarət edən qonaqlar, ikitərəfli əməkdaşlıq sahələrini müzakirə etmək üçün ABNA redaksiyasının müxtəlif şöbələrinin rəhbərləri ilə ikitərəfli görüş keçiriblər.
1 dekabr 2025 - 15:24
Foto: Məhəmməd Əxlaqi
