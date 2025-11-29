Sələfi Qolani rejimi səsin belə çlxartmır: Yəhudi rejiminin Vertolyotları Beyt Cenə hücum etdi; ölü və yaralıların sayı 38-ə çatıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Suriya mənbələri İsrail yəhudi rejim vertolyotlarının Dəməşq yaxınlığındakı Beyt Cen şəhəri üzərindən uçduğunu, sionist rejimin iki tankı və dörd hərbi maşınlarının şəhərin ətraf məntəqələrinə daxil olduğunu və işğal zamanı suriyalılardan ölən və yaralananların sayının artdığını bildirib.
Suriyanın Əl-Əxbariyyə poertalının məlumatına görə, Suriya Yardım və Xilasetmə Təşkilatı yardım qüvvələrinin yaralılara kömək etmək üçün hələ də Beyt Cen ərazisinə girə bilmədiyini açıqlayıb.
"Əl-Əxbariyyə" müxbiri İsrailin Beyt Cen şəhərinə hücumu nəticəsində 13 nəfərin öldüyünü, 25 nəfərin isə yaralandığını bildirib.
Qeyd edək ki, Cümə səhəri erkən saatlarda bir qrup işğalçı İsrail əsgəri Beyt Cen şəhərinə daxil olub. Qolani vəhhabi terror rejimindən fərqli olaraq, bu dəfə İsrail rejimin təcavüzünə şəhərin gəncləri müqavimət göstərib və gözlənilmədən 6 yəhudi əsgər ağır yaralanıb, küçədə qan izləri görünürdü. Geriyə qaçan İsrail əsgərləri hərbi texnikalarını tərk ediblər və daha sonra sionist rejimin hava hücumları nəticəsində hərbi texnikaları məhv ediliblər.
