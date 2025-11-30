Pakistan HƏMAS-ın tərksilah edilməsi prosesinə qoşulmayacaq!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Times of Islamabad” qəzetinin məlumatına görə, Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar regional məsəələlər barəsində açıqlama verib.
Media konfransının digər hissəsində İshaq Dar Pakistanın Qəzzada beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrində iştirak etməyə hazır olduğunu, lakin HƏMAS-ın tərksilah edilməsi prosesinə qoşulmayacağını və İslamabadın missiyasının "sülhü qorumaq" olduğunu açıqladı.
