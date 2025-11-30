Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirənin məlumatına görə, Aİ-nin xarici siyasət rəhbəri Kaja Kallas bazar günü Rusiya əleyhinə mövqe tutaraq iddia edib: “Rusların (Ukrayna ilə) sülh danışıqları aparmaq üçün real istəyinə inanmıram. Rusların həqiqətən danışıqlara məcbur edildiyi bir mərhələyə çatmalıyıq. Müzakirə olunan sülh planları Kiyev üçün ədalətsizdir və rusları çəkindirməyəcək!”
Kaja Kallas daha sonra iddia etdi: “Bizə Rusiyanın yenidən hücum etməsinin qarşısını alacaq, Moskva üçün işləri asanlaşdırmayacaq bir plan lazımdır. Cənubi Avropa Rusiya tərəfindən hibrid müharibə riski altındadır!”
