Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: TASS xəbər agentliyinin məlumatına görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova açıqlamasında bildirib: “Neft tankerlərinə edilən terror hücumlarını qətiyyətlə pisləyirik”.
O əlavə edib ki, Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi Kaspi Boru Kəməri Konsorsiumunun obyektlərinə qarşı üçüncü “aqressiv” hərəkətə etiraz edib və türkiyəli tərəfdaşları da narahatlıqlarını ifadə ediblər.
Rusiya rəsmisi bu infrastrukturların qlobal enerji sabitliyindəki əhəmiyyətinə toxunaraq bildirib: “Hədəfə alınan mülki enerji obyektləri qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır və heç vaxt beynəlxalq məhdudiyyətlərə məruz qalmayıb”.
Zaxarova həmçinin xəbərdarlıq edib ki, bu cür hücumların davam etməsi Qara dənizdə dəniz təhlükəsizliyini və həyati əhəmiyyətli enerji tranzit yollarını təhdid edir və qlobal enerji bazarı üçün daha geniş mənfi təsirlərə səbəb ola bilər.
Rusiya son həftələrdə dəfələrlə Ukraynanı müxtəlif dəniz ərazilərindəki vacib enerji infrastrukturunu hədəf almağa çalışmaqda ittiham edərək, bu hərəkətlərin gərginliyi artırdığını və münaqişənin deeskalasiyası üçün diplomatik səylərə mane olduğunu bildirib.
