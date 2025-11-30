Hakan Fidan Əraqçi ilə görüşdü: İran və Türkiyə iki ölkə arasında ticarətə mane olan əngəllərin aradan qaldırılmasının zəruriliyini vurğulayırlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xarici işlər naziri Türkiyənin xarici işlər naziri ilə birgə mətbuat konfransında bildirib ki, görüşdə iki ölkə arasında ticarət və investisiya sahəsində mövcud maneələrin aradan qaldırılmasının vacibliyi vurğulanıb.
O əlavə edib: Bu məsələlərin xüsusi şəkildə araşdırılması üçün iki ölkə arasında Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurası və Birgə İqtisadi Komissiyanın iclaslarının keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi türkiyəli həmkarı Hakan Fidan ilə birgə mətbuat konfransında deyib: İran Türkiyə üçün ən etibarlı enerji təminatçılarından biridir və biz qaz müqaviləsinin uzadılması, eləcə də elektrik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün hazır olduğumuzu bildirdik. Bu görüşdə iki ölkə arasında ticarət və investisiyaya mane olan əngəllərin aradan qaldırılmasının zəruriliyi vurğulandı və qərara alındı ki, Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurası və Birgə İqtisadi Komissiyanın iclaslarının keçirilməsi bu məsələlərin xüsusi qaydada müzakirəsinə xidmət etsin.
O qeyd edib: Hər iki ölkə "Çeşm Surəyya–Aralıq" bölgəsində dəmir yolu xətlərinin birləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayır və ümid edirik ki, bu xəttin tikintisinə ən qısa müddətdə başlanacaq. Biz bütün sahələrdə, o cümlədən birgə azad zonaların yaradılması və yeni sərhəd keçidinin aktivləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazır olduğumuzu bəyan etdik.
İranın diplomatiya aparatının rəhbəri qeyd edib ki, Suriyada sabitlik, təhlükəsizlik və əmin-amanlığın təmin olunması bu ölkənin ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının qorunması ilə birbaşa bağlıdır. O vurğulayıb: Suriyanın təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün əsas təhdid sionist rejim və onun işğalçı siyasətidir. Region ölkələrinin vəzifəsi sionist rejimin, o cümlədən Suriyada və Livanda törətdiyi təcavüz və genişlənmə cəhdlərinə qarşı sədd çəkməkdir.
Xarici işlər naziri sözlərinə davam edərək bildirib: İran İslam Respublikasının mövqeyi ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik region ölkələrinin əməkdaşlığı sayəsində və regiondan kənar müdaxilələrdən uzaq şəkildə təmin edilməlidir. Terrorizm hər iki ölkə və ümumilikdə region üçün ağır və ortaq təhlükə hesab olunur. Bu çətinlik nəzərə alınaraq, biz terrorizmə qarşı birgə əməkdaşlıq çərçivəsində mübarizə öhdəliyimizi bir daha vurğulayırıq. İran P.K.K.-nın tərksilahı prosesini və terrorizmdən təmizlənmiş Türkiyənin gerçəkləşdirilməsini dəstəkləməklə yanaşı, regionun terrorizm təhdidindən tam azad olunması üçün bütün terror qruplaşmalarının ləğvinin zəruriliyini vurğulayır.
