Venesuela Müdafiə Naziri ABŞ-ın təhdidlərinə cavab olaraq: Biz suverenliyimizi hər nəyin bahasına olursa olsun müdafiə edəcəyik!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Məyadin xəbər agentliyinin məlumatına görə, Trampın Venesuela hava məkanının bağlanması ilə bağlı qanunsuz hərəkətinə cavab olaraq Venesuela Müdafiə Naziri Vladimir Padrino Lopes vurğulayıb: “Biz ləyaqətlə, qanuniliklə və şərəflərinin tapdalanmasına heç vaxt yol verməyəcək xalqımızın mənəvi gücünə güvənərək düşmənə cavab verəcəyik və biz hər nəyin bahasına olursa olsun suverenliyimizi müdafiə edəcəyik!”
Venesuela Müdafiə Naziri daha sonra elan etdi: “Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin yaratdığı təhdid beynəlxalq hüquqa zidd olan düşmənçilik və özbaşına hərəkətdir. Heç bir xarici qüvvənin Venesuelanın suveren qərarlarına müdaxilə etmək və ya onları pozmaq, yaxud ölkəmizə şərtlər qoymaq hüququ yoxdur.”
Venesuela Müdafiə Naziri əlavə edib: “Beynəlxalq ictimaiyyəti Karib dənizində və Cənubi Amerikada sülhü təhdid edən bu düşmənçilik hərəkətini qınamağa çağırırıq.”
