İndoneziyada şiddətli yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 844-ə çatıb

France 24-ün verdiyi məlumata görə, bu həftə güclü musson yağışları İndoneziyanın, Taylandın və Malayziyanın bəzi yerlərində minlərlə insanı evsiz və ya yaşayışın əsas ehtiyaclardan məhrum edib.
Media orqanının məlumatına görə, ən çox zərər çəkən Sumatra adasında bazar günü ən azı iki əraziyə əlçatmaz qalıb və İndoneziya hakimiyyəti ərazidəki insanlara yardım çatdırmaq üçün Cakartadan iki hərbi gəmi göndərdiyini bildirib...
İndoneziya fəlakətlərin idarə olunması agentliyinin bazar günü açıqladığı rəqəmlərə görə, İndoneziyada ölənlərin sayı 442-yə çatıb, 402 nəfər isə hələ də itkin düşüb. Agentlik ən azı 646 nəfərin də yaralandığını bildirib.
