Venesuela ABŞ-nin təzyiqlərinə qarşı İranın dəstəyinə görə təşəkkür etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Venesuela xarici işlər naziri İvan Xil Pinto Telegram kanalında yaydığı bəyanatda bildirib: Venesuela Bolivar Hökuməti və prezidentimiz Nikolas Maduronun adından, ABŞ hökumətinin Venesuela hava məkanını birtərəfli şəkildə bağlamaqla bağlı son addımını qətiyyətlə pislədiyinə görə İran İslam Respublikasına səmimi təşəkkürümüzü bildiririk.
Bəyanatın davamında deyilir: Venesuelanın milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsində İranın cəsarətli və qəti mövqeyi xalqımızın mövqeyi ilə tam uyğundur. Beynəlxalq hüququn norma və əsas prinsiplərinin pozulması, həmçinin beynəlxalq hava nəqliyyatının təhlükəsizliyi və aviasiya təhlükəsizliyinə yönələn təhdidlər, ədalət, ləyaqət və sülhlə dolu bir dünya qurmaq yolunda bizi birləşdirən ümumi narahatlıqlardır.
