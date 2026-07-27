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Əraqçi: “Kiyevdə yerləşən fürsətçinin addımı cavabsız qala bilməz”

27 iyul 2026 - 09:24
Xəbər kodu: 1845616
Source: IRNA
Əraqçi: “Kiyevdə yerləşən fürsətçinin addımı cavabsız qala bilməz”

İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri bildirib ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi və Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri ilə apardığı telefon danışıqlarında Ukraynanın addımının cavabsız qala bilməyəcəyini vurğulayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi avqustun 4-də, bazar günü "X" sosial şəbəkəsində yazıb: Zelenski İranın bir ticarət gəmisinə hücum edib və bir dənizçinin ölümünə səbəb olub. Bu, BMT Nizamnaməsini açıq şəkildə pozan və Avropanı həmin müharibəyə cəlb etmək üçün İsrailin təhriki ilə həyata keçirilən bir addımdır.

Xarici işlər naziri vurğulayıb: Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas və Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovla apardığım danışıqlarda qeyd etdim ki, Kiyevdə yerləşən bu fürsətçinin addımı cavabsız qala bilməz.

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