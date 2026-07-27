Əraqçi: “Kiyevdə yerləşən fürsətçinin addımı cavabsız qala bilməz”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi avqustun 4-də, bazar günü "X" sosial şəbəkəsində yazıb: Zelenski İranın bir ticarət gəmisinə hücum edib və bir dənizçinin ölümünə səbəb olub. Bu, BMT Nizamnaməsini açıq şəkildə pozan və Avropanı həmin müharibəyə cəlb etmək üçün İsrailin təhriki ilə həyata keçirilən bir addımdır.
Xarici işlər naziri vurğulayıb: Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas və Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovla apardığım danışıqlarda qeyd etdim ki, Kiyevdə yerləşən bu fürsətçinin addımı cavabsız qala bilməz.
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