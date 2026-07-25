Əraqçi Lavrovla görüşündə: Hörmüz boğazındakı mövcud təhlükəsizlik ABŞ-nin İrana qarşı cinayətlərinin nəticəsidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qırğızıstanda keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edən həmkarları ilə məsləhətləşmələrini davam etdirən İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi cümə günü günortadan sonra Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb danışıqlar apardı.
Bu görüşdə müxtəlif siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat və enerji sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın vəziyyəti, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS daxil olmaqla çoxtərəfli və regional tənzimləmələr səviyyəsində koordinasiya müzakirə edildi və nəzərdən keçirildi, iki ölkə arasında müvafiq sahələrdə əldə edilmiş anlaşmaların həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsi qərara alındı.
Bu görüşdə İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri ABŞ-ın müqaviləni yenidən pozmasından və ölkənin hakim nümayəndə heyəti tərəfindən İslamabad Anlaşmasının müddəalarını pozmasından sonra Qərbi Asiya regionunda baş verən hadisələr barədə fikir mübadiləsi apardılar.
Ölkəmizin xarici işlər naziri Rusiyanın ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi təcavüzünü qəti şəkildə pisləməsindəki prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndirərək, Hörmüz boğazındakı mövcud qeyri-sabitliyi ABŞ-ın vədini pozmasının və İrana qarşı cinayətlərinin birbaşa nəticəsi hesab etdi. Müharibəyə son qoymaq üçün anlaşmaya gətirib çıxaran danışıqlar prosesində İranın xoşməramlılığını xatırladaraq vurğuladı:
İran İslam Respublikası diplomatiya sahəsində ciddilik nümayiş etdirdiyi kimi, öz maraqlarını və milli təhlükəsizliyini müdafiə etmək və ABŞ-ın Hörmüz boğazından İranın milli təhlükəsizliyini təhdid etmək üçün sui-istifadə etməsinin qarşısını almaq əzmindədir.
Rusiya xarici işlər naziri ölkəsinin ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi təcavüzünü pisləməsindəki prinsipial mövqeyini xatırladaraq, regional ölkələrə əsaslanan təhlükəsizlik mexanizmi yaratmaq üçün əməkdaşlığın və etimadın qurulmasının vacibliyini vurğuladı və ölkəsinin bu mövzuda hər cür yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirdi.
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