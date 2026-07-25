ABŞ-nin bölgədəki bazaları İslam Ordusunun PUA hücumlarının leysanına məruz qalır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası ordusu yeni dron hücumları və "Şimşək" Əməliyyatının 22-ci mərhələsində bu səhərdən başlayaraq İordaniyadakı Əl-Əzrəq bazasındakı terrorçu ABŞ ordusunun "yaşayış və sosial təminat binalarını" və "avadanlıq anbarlarını" hədəfə aldı.
Həmçinin, İran İslam Respublikasının "Arəş" dağıdıcı dronları Bəhreyndə Şeyx İsa bazasındakı uşaq öldürən və cinayətkar ABŞ ordusunun "anbarlarını və böyük avadanlıq anbarlarını" və "ağır təyyarələrin texniki xidmət və təmir anbarlarını" hədəfə aldı.
Ordu, əməliyyatın bu mərhələsini İranın qürurlu cənubunun qəhrəman və dözümlü xalqına həsr edərək vurğuladı; Silahlı qüvvələrin döyüşçüləri, əziz xalqlarının dəstəyi ilə şəhid imam və sərkərdələrinin uca ruhuna sadiq qalaraq, son qələbəyə qədər möhkəm və sarsılmaz mövqedə durublar.
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